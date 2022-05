Tchad : les modalités d’inscription à l’université de Ndjamena sont connues

Dans un communiqué publié le 9 mai 2022, la direction de la Scolarité et des Examens de l’université de Ndjamena porte l’attention des anciens étudiants que l’inscription est annuelle.



A cet effet, elle les informe qu’ils sont tenus de respecter la procédure déclinée, pour leur inscription au titre de l’année académique 2021-2022. Les modalités déclinées concernent le régime normal, le régime spécial et le régime spécial non fonctionnaire.



Ainsi, il faut est demandé aux impétrants de se munir de sa carte d’étudiant ou du certificat de scolarité de 2020-2021, pour retirer un ordre de recettes à la DES au guichet.



Par ailleurs, il faut se rendre aller dans une agence de la Commercial Bank Tchad (CBT), verser le montant qui est prescrit, dans le compte de l’université de Ndjamena, dont la référence est la suivante. Enfin, la deuxième tranche des candidats en régime spécial doit être versée avant la fin du premier trimestre.