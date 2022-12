Tchad : les moustiques piquent 12 mois sur 12 à N'Djamena

À N’Djamena, la capitale tchadienne, il n'y a pas un mois ou une semaine spéciale pour les moustiques. Peu importe le quartier où vous habitez, le constat est visible. Dès 18 heures, lorsqu'il commence à faire sombre, le seul bruit qui irrite le tympan, est celui des moustiques.



Dans les maisons, sous les vérandas, tout comme dans les chambres, il faut absolument pulvériser ou attacher une moustiquaire, avant de passer la nuit. Ces moustiques habitent les maisons et les lieux un peu sombre toute l’année. Or à l’époque, les gens n'utilisaient les moustiquaires qu’en saison pluvieuse.



Dans l'objectif de limiter la prolifération des moustiques à N’Djamena, le maire de la ville a lancé le 24 août dernier, une opération de démoustication. Cette opération consistait à éliminer, par fumigation, les moustiques et insectes volants dans les ménages. Malheureusement, cette opération n’a donné gain de cause. Les moustiques deviennent de plus en plus un fléau à combattre pour les ménages.



Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le paludisme, publié le 7 décembre 2022, plus de 619 000 personnes sont mortes de paludisme dans le monde. Le fléau continue à faire des ravages. Pour Pascal Ringwald, directeur du Programme mondial paludisme à l’OMS, les moustiques deviennent également plus résistantes aux traitements.



Une nouvelle espèce asiatique se répand sur le continent africain, notamment dans les villes épargnées. Jusqu’à présent, les programmes nationaux « ont permis d’éviter un nouveau recul », ajoute-t-il. Pour l’instant, l'un des moyens de lutte contre les moustiques est l'usage des moustiquaires imprégnées.