Tchad : les musulmans d’Am Timan se sont mobilisés pour le Maouloud

Les fidèles musulmans de la ville d'Am-Timan ont célébré ce samedi 23 octobre 2021, l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad par une cérémonie en présence du gouverneur de la province du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam.



La mosquée "Al-Nour" située dans le quartier "Commerçant", est l'endroit choisi pour la célébration de l'anniversaire marquant la naissance du prophète Muhammad (paix et salut sur lui). Prévue dans l'après-midi, la cérémonie officielle a vu la participation de plusieurs centaines de fidèles musulmans en provenance des divers quartiers de la ville pour prendre part à cette circonstance.



Vers la fin de la journée, les installations prévues pour accueillir la cérémonie, étaient déjà prêtes. À 16 heures, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam en compagnie des personnalités civiles et militaires, a été accueilli par les membres du comité d'organisation qui l'ont conduit à la cour de ladite mosquée.



Quelques dizaines de minutes passent avant qu'il ne sorte pour la cérémonie qui a démarré par la lecture du Saint Coran suivi de quelques éloges faites sur la personnalité du prophète par un groupe de jeunes. La place a ensuite été laissée à Cheikh Ibrahim Mahamat Ali pour la présentation de la biographie du prophète Muhammad (paix et salut).



Fondateur de l'islam, il en est considéré comme le prophète majeur. Selon la tradition islamique, il est né à la Mecque vers 570 et mort à Médine en 632.



L'imam de la mosquée "Al-Nour" et président de l'Union des imams de la province du Salamat, Ibrahim Tom a remercié les autorités provinciales qui ont honoré de leur présence.



Pour sa part, Cheick Ibrahim Abdoulaye représentant le Conseil supérieur des affaires islamiques branche du Salamat, a souligné que la célébration de cette fête est un évènement qui doit unir tous les fidèles musulmans. Il a exhorté ces derniers à préserver la cohabitation pacifique et collaborer fidèlement avec les autorités provinciales pour instaurer une paix durable dans la province du Salamat.