Tchad : les musulmans du Guera célèbrent la fête de l'Aïd al-Fitr à Mongo

Ce 21 avril, les musulmans du Guera ont célébré avec succès, la fête de l'Aïd al-Fitr à la Grande Mosquée Atikh de Mongo. L'Imam Adam Ibrahim a lu le khoutba relatif au mois de Ramadan et à l'Aïd al-Fitr.



La cérémonie a été marquée par la présence du gouverneur de la province du Guera, Mahamat Togou Tchohimi, du préfet Salahadine Ahmat Mahamat, ainsi que de nombreux fidèles musulmans et habitants de Mongo.



Par ailleurs, dans son khoutba, l'Imam Adam Ibrahim a appelé les musulmans à vivre ensemble, dans la paix et l'harmonie, en soulignant l'importance de la solidarité et de l'entraide entre les membres de la communauté musulmane.



La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale et fraternelle, marquée par des échanges chaleureux entre les fidèles musulmans et les habitants de Mongo.