Tchad : les mystérieuses écritures d'un déficient mental impressionnent les passagers à N'Djamena

Le samedi 29 avril 2023 à 9h22, un homme impressionnant les passants a écrit des formules chimiques minérales tout au long de l'avenue Taïwan, du rond-point 10 octobre en allant vers le rond-point à double voies. Il tenait un menu de plastique rempli de charbon et écrivait rapidement tout en se déplaçant le long de l'avenue en s'accroupissant. Les passants ont été impressionnés par la scène et lui ont donné la priorité, mais personne n'a osé le filmer ou lui poser des questions.



Les écrits ne contenaient que des formules chimiques et d'autres termes en puissance et en exponentielle. Les usagers se demandent ce que signifient ces formules et pourquoi il continue à écrire sur l'asphalte.



En cette période de chaleur, il est important que la population prenne des précautions pour éviter tout comportement imprévisible de la part de personnes souffrant de troubles mentaux.