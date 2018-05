Tchad : les négociations évoluent entre les syndicats et le chef de l'Etat

Le chef de l'Etat a rencontré les différents responsables syndicaux, ce vendredi 18 mai au Palais présidentiel, 13 jours après une première rencontre. L'audience d'aujourd'hui a durée près de deux heures. Brahim Seid, leader syndicaliste de la CLTT a affirmé que le chef de l'Etat leur a formulé plusieurs propositions, dont l'augmentation du temps de travail hebdomadaire à 40 heures.



"Le chef de l'Etat nous a fait savoir que tous les techniciens sont à N'Djamena. Comment peut-on développer le monde rural si tout le monde est à N'Djamena ? Il a dit vrai. On va repartir à nos bases et faire des études", a souligné Brahim Seid.



Idriss Déby a accordé une semaine aux responsables syndicaux afin qu'ils donnent leur réponse sur les différents points de discussion, dont le moratoire et l'augmentation des heures de travail.



Les prochaines négociations auront lieu vendredi prochain au Palais présidentiel.