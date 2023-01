Tchad : les nouveaux ambassadeurs de la Russie et du Nigéria présentent leurs lettres de créance

Le Président de Transition du Tchad, Général Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs, M. Vladimir Sokolenko de la Fédération de Russie et Mme Lami Sauda Remawa-Ahmed de la République fédérale du Nigéria.



Les deux ambassadeurs ont discuté avec le Chef de l'Etat sur les relations et la coopération entre leurs pays respectifs. Les relations entre le Tchad et la Russie seront renforcées, notamment en participant au Sommet Russie-Afrique à venir à Saint-Pétersbourg.



Les relations entre le Tchad et le Nigéria seront également consolider dans les domaines de défense, sécurité et économie.