Tchad : les nouveaux directeurs de l'ONAMA prennent fonctions

Il s’agit de Doubaye Kléoutouin et Mariam Achène. Ils ont été nommés par décret n°308 du 16 août 2021 en remplacement de Mahamat Borgho Hassan et Halimé Assadia Ali.



L'équipe sortante a retracé son bilan : la couverture du 2ème Forum national inclusif, le retour de la grue couronnée, la prise en main et l’inauguration du nouveau siège, la finalisation de la Charte graphique et le renforcement du personnel avec le recrutement de plus de 200 agents à titre exceptionnel à la Fonction publique en 2020.



Pour le directeur général entrant de l’ONAMA, Doubaye Kléoutouin, l’heure n’est plus au discours mais plutôt à l’acte. « La radio et la télévision se nourrissent des aptitudes des personnes. De par leur caractère spécifique, péremptoire et immédiat, leur fonctionnement ne tolère ni les erreurs, ni les négligences, moins encore le travail approximatif », a-t-il affirmé.



Doubaye Kléoutouin a ajouté que l’efficience, l’efficacité, la disponibilité, la volonté, l’ardeur la loyauté, l’endurance, la rigueur, l’intégrité, le mérite et la compétence sont nécessaires à leur gestion et les rendent valables.



Il appelle l’ensemble du personnel de l’ONAMA au respect de la hiérarchie, à l’arrêt de la recherche effrénée du gain facile et de la satisfaction personnelle qui font le lit de la médiocrité dans les services.