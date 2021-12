Tchad : les nouveaux étudiants d'Emi Koussi reçoivent leur immatriculation

Les nouveaux étudiants de la 11ème promotion de l'Université Emi Koussi ont reçu ce 23 décembre leur immatriculation, au cours d'une cérémonie à la Maison nationale de la femme.



Le vice-président de l'Université Emi Koussi, Bigaoula François-Xavier, a rappelé les textes règlementaires qui régissent le fonctionnement de l'université Emi Koussi pour que les étudiants soient en phase avec les exigences universitaires.



"L'année qui vient de commencer ne sera pas de tout repos et beaucoup de choses restent à faire", a prévenu Bigaoula François-Xavier.



Pour parvenir à ce renouveau continu, l'université compte sur ses nouveaux étudiants, leur investissement et leur engagement.



Le président du comité des étudiants de l'Université Emi Koussi, Mahamat Soukaya, exhorte les étudiants à se conformer au cadre strict et à s'accrocher à la formation qui mènera à l'emploi.