Tchad : les nouveaux magistrats et conseillers de la Cour d'appel de Sarh installés

Ali Abdoulaye Brahim a été nommé président de la Cour d'appel de Sarh tandis qu'Allaraketé Sanénagar a été nommé procureur général près ladite Cour. Trois conseillers ont également été nommés, à savoir Naïbéné Beya, Hassane Allatchi Mahamat et Hissein Kokab.



Après la lecture du décret par le greffier en chef, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Sarh, Nadjitessem Togoto Simplice, a souligné l'importance de la cérémonie pour la cour, qui a un ressort territorial très vaste. Il a demandé aux nouveaux magistrats et conseillers de faire preuve de probité, d'intégrité et d'impartialité afin de contribuer efficacement à l'instauration d'un état de droit. Il leur a également demandé d'avoir une sérénité dans la rédaction des dossiers pour permettre à la justice de traiter les dossiers rapidement. La courtoisie et le respect doivent être leur compagnon dans leur lieu de travail.



Le président de la Cour d'appel de Sarh a déclaré ensuite installer les nouveaux magistrats et conseillers de la Cour d'appel de Sarh, après avoir donné acte au greffier en chef et au Procureur général de leurs réquisitions.