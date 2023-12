Tchad : les nouvelles autorités du département de Mayo-Dallah installées

Le préfet, Oumar Issakah Fouzari, et la secrétaire générale, Mme Yadang Dihoulné Béatrice, ont pris leurs fonctions à la tête du département de Mayo-Dallah. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la place de l'indépendance de Pala ce 13 décembre 2023.



Après cinq mois de gestion, le préfet intérimaire sortant de Mayo Dallah, Hassan Oumar Abakar, déplore les cas d'insécurité qui touchent la population du département de Mayo-Dallah. Il en appelle à son successeur pour une plus grande collaboration dans le travail, car le département de Mayo-Dallah est l'un des plus vastes départements de la province du Mayo Kebbi-Ouest.



Valentin Mohassingar, secrétaire général du Mayo Kebbi-Ouest, a officiellement installé le préfet et la secrétaire générale du département de Mayo-Dallah dans leurs fonctions. Il a souligné l'importance du respect strict de la hiérarchie, de la prise de décision, de la collaboration efficace, et de la franche communication avec les services de sécurité et les organes déconcentrés de l'État.



Après leur installation, le préfet Oumar Issakah Fouzari s'est engagé à lutter contre les multiples cas d'insécurité grâce à l'engagement de la population locale. Il a souligné que la réussite de leur mission dépendrait du soutien des organes déconcentrés de l'État et de la population du département de Mayo-Dallah.