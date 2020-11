Tchad : les objectifs du Forum "ont été pleinement atteints", Mariam Mahamat Nour

La présidente du présidium du 2ème Forum national inclusif, Mariam Mahamat Nour, s'est exprimée dimanche à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'évènement. Elle a estimé que toutes les couches de la société ont pu s'exprimer aux assises et s'est félicitée de la présence d'une délégation de l'opposition en exil.



"Les débats ont été très riches et fructueux", selon l'actuelle ministre secrétaire générale du gouvernement.



Mariam Mahamat Nour a fait une mention particulière aux partis politiques qui "ont joué un rôle crucial pour la sérénité des débats".



Selon elle, "les résultats obtenus sont plus que satisfaisants car les objectifs de ce 2ème Forum national inclusif ont été pleinement atteints".



Une vingtaine de résolutions ont été adoptées au cours des assises.