Tchad : les officiers de police judiciaire formés pour une meilleure protection des enfants en danger

Ousmal Moulnang, représentant du chef de section de protection de l'enfance à l'UNICEF au Tchad, a déclaré que la formation a été marquée par des moments de travaux interactifs riches et intensifs sur la connaissance du développement physique et cognitif de l'enfant, ainsi que sur les techniques d'écoute et d'audition des enfants impliqués dans des infractions.



Les officiers de police judiciaire qui ont participé à cette formation sont désormais mieux outillés pour protéger les enfants en conflit avec la loi ou en danger, tout en respectant les délais de garde à vue et en travaillant en synergie avec les autres acteurs tels que les travailleurs sociaux, les magistrats et les organisations de la société civile. En outre, ils sont considérés comme des acteurs de protection de l'enfant et des points focaux de la protection de l'enfant dans leurs zones d'affectation respectives.



Le directeur général adjoint adjoint de la police, Ali Adoum Tolly, a déclaré que cette session de formation est un témoignage de la ferme volonté de nos partenaires techniques et financiers de soutenir notre pays dans la protection des droits de l'enfant. Il a également annoncé l'engagement d'étendre la sous-direction de la protection des mineurs dans les délégations provinciales de police pour une meilleure visibilité dans les unités déconcentrées de la police.