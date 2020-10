Tchad : les opérateurs économiques appuient la reprise des cours dans les établissements

Les opérateurs économiques tchadiens, conduits par la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat, des mines et d'agriculture (CCIAMA), ont déblayé samedi la faculté Idriss Déby Itno de Farcha, dans le 1er arrondissement de N’Djamena, dans le cadre des journées d’actions citoyennes dans les établissements scolaires et universitaires.



L’opération d’assainissement a eu lieu en présence des responsables de l’université et du maire du 1er arrondissement.



Selon Ali Adji Mahamat Seid, président de la CCIAMA, « toutes les institutions de l’État se sont déjà spontanément manifestées. À travers une implication forte, le milieu des affaires au Tchad prend fait et cause des élèves et étudiants de notre pays ».



La faculté Idriss Déby Itno de Farcha est une branche de l’Université Roi Fayçal.



« Au-delà du caractère citoyen de notre action, le choix du site en lui-même se veut symbolique et pour cause, la Faculté honore un homme dont le courage et le sacrifice pour le rayonnement de notre pays au concert des nations est toute une école, particulierement pour les élèves et étudiants, bénéficiaires des actions », affirme le président de la CCIAMA.