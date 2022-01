Tchad : les opérateurs remettent leurs propositions pour la baisse d'Internet

Le ministre des Postes et de l’Économie numérique, Dr. Idriss Saleh Bachar, a reçu successivement le 19 janvier 2022, les directeurs généraux des compagnies de téléphonie mobile Airtel Tchad et Moov Africa Tchad, informe le département ministériel. Ces rencontres font suite à une précédente réunion du 4 janvier.



Les premiers à être reçus, l’équipe de Moov Africa conduite par son directeur général, Mohammed Dkhissi. Le responsable de Moov Africa Tchad a présenté les nouvelles offres tarifaires dont les propositions n’ont pas reçu l’agreement du ministre.



Des offres que le ministre trouve non bénéfique pour ses concitoyens. Dr. Idriss Saleh Bachar a signifié à l’opérateur Moov Africa que non seulement la réduction des prix d’accès à internet, la durée établie pour les différents paquets de forfaits doit être également revue. Le ministre a demandé à Moov Africa de revoir ses offres.



La deuxième rencontre est celle de la délégation de Airtel Tchad conduite par son directeur général, Djibril Tobe. Les propositions sont relativement acceptables, toutefois des réajustements sont sollicités par le chef de département des postes et de l’économie numérique. Prenant bonne note des instructions, le directeur général de Airtel Tchad s’est montré disposé à réajuster ses offres.



"Une prochaine rencontre est programmée avec les responsables des deux opérateurs de téléphonie mobile afin de réajuster davantage leurs offres tarifaires qui doivent être à la portée de toutes les couches de la population tchadienne", précise le ministère.



Lors du forum de la jeunesse, le président du Conseil militaire de transition a annoncé la réduction de 30% du coût d'accès à Internet dès le premier trimestre 2022.