Tchad : les organisateurs d’activités culturelles doivent requérir l’aval du ministère

Le ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité a informé le 25 février les promoteurs et organisateurs d’activités culturelles que les manifestations culturelles doivent au préalable requérir l’aval du ministère de tutelle, selon une note circulaire signée par la ministre sortante, Achta Djibrine Sy.



L’objectif pour le department est partenariat et l'encadrement des manifestations culturelles et artistiques.



Un arrêté fixant les modalités pratiques sera rendu public dans les jours à venir.