Tchad : les organisations des médias demandent la levée de suspension du Visionnaire

Dans un communiqué de presse conjoint, en date de ce 17 octobre 2024, signés par huit responsables de presse, « les organisations des médias tchadiens s'indignent des sorties hasardeuses du président de la HAMA depuis le déclenchement du processus électoral. Ces interventions, perçues comme une tentative d'intimidation, suscitent des préoccupations au sein de la presse ».



Si ces organisations reconnaissent le rôle régulateur légitime de la HAMA, elles tiennent à rappeler l'importance d'une gestion impartiale et respectueuse des institutions médiatiques. Car pour elles, « la liberté de la presse est un pilier fondamental de notre démocratie, et toute décision affectant les médias doit être fondée sur une application stricte des lois, sans tomber dans des pratiques de favoritisme ou de contrôle excessif ».



Cela dit, les organisations des médias tchadiens appellent la HAMA à reconsidérer sa décision de suspendre le journal Le Visionnaire, qu'elles estiment contraire aux dispositions de la loi 031 sur le régime de la presse. Elles rappellent que les médias en ligne, conformément à l'article 25 de loi 031, sont autorisés à utiliser des canaux audiovisuels.



Par ailleurs, elles encouragent un dialogue constructif et une relecture apaisée des textes législatifs pour éviter toute tension inutile. À défaut de lever la suspension du journal Le Visionnaire, « les organisations des médias se réservent le droit d'explorer toutes les voies légales pour défendre la liberté de la presse et protéger les droits des acteurs médiatiques du Tchad », se disent-elles.



Enfin, les organisations exigent « que les menaces pesant sur ces médias soient retirées et que la HAMA s'en tienne strictement aux dispositions légales ».