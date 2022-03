Tchad : les organisations féminines du Ouaddaï mobilisées pour la SENAFET

Présent au lancement officiel des activités, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a relevé que la SENAFET n´est pas un folklore comme certains le pensent. C'est un moment agréable offert à la femme tchadienne par le gouvernement pour réfléchir et faire valoir ses qualités et capacités.



Au cours de la cérémonie, un sketch théâtral a été présenté, relatif à la participation de la femme à la SENAFET, l'importance de la scolarisation de la fille, la préservation de la paix et le vivre ensemble. La cérémonie a été achevée par la visite des stands de la foire et a vu la présence de plusieurs organisations féminines, des autorités locales et filles des différents établissements.