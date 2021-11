Tchad : les organisations féminines du Salamat reçoivent des équipements agricoles

Après la formation de renforcement des capacités dans le domaine agricole dont elles ont pris part, 150 femmes représentant 24 organisations des 3 départements de la province du Salamat, ont bénéficié d'un don composé des tricycles, semoirs, moulins et d'autres équipements. La fondation a également doté la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique, par 1000 tables-bancs.



Wadi Ely, chef d'antenne de l'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER), et Issa Mahamat Tagal, délégué provincial de l'éducation nationale, ont tous salué l'appui de la fondation en faveur de leurs secteurs respectifs.



Le chef de mission, Moustapha AliFa, précise que la fondation met particulièrement en œuvre des activités conduisant au renforcement des capacités des femmes rurales, avant de notifier que la province du Salamat est à sa seconde phase de distribution des tables-bancs.



Remettant officiellement le don aux bénéficiaires, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, fait savoir que depuis 3 années consécutives, la Fondation Grand cœur apporte une assistance multiforme aux personnes vulnérables et cela cadre bien avec la feuille de route du gouvernement de transition qui accorde un accent significatif pour améliorer les conditions des jeunes et des femmes.



La voix d'une représentante, les organisations féminines ont exprimé leur satisfaction à la fondation qui déploie des efforts considérables à leur égard.