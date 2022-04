Tchad : les organisations professionnelles des médias contestent les désignations à la CNDH

Les présidents des organisations professionnelles des médias disent avec ''surprise constater la désignation de 4 membres de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), alors que le processus est en cours au ministère de la Justice chargé des droits humains.



Après analyse, ils ''expriment leur désapprobation" de ces désignations aux motifs d'une violation des textes de base de la CNDH notamment la loi 28/PR/2018 portant attribution, organisation et fonctionnement et le principe de Paris, expliquent-ils.



De plus, "les nouveaux membres -désignés par décret- ne sont pas élus par leurs corporations comme prévoit la loi", soulignent-ils. Mais selon un processus "mené par les autorités qui n'a pas la qualité", estiment-ils. Les professionnels des organisations professionnelles des médias disent "s'opposer totalement à cette nomination" et "dénoncent une machination" qui risque créer "un précédent fâcheux au sein d'une institution dont le caractère indépendant est acquis par le principe de Paris".