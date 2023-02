Tchad : les pagnes de la SENAFET/JIF 2023 subventionnés à 5000 Fcfa

La Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) est une période de réflexion et d'analyse de la condition féminine, rappelée par décret 0302 du 20 février 2023. À cette occasion, la ministre a précisé que les pagnes de 08 Mars ont été subventionnés par le président de transition à un prix unique de 5000FCFA sur toute l'étendue du territoire national. Il n'est donc pas question que ces pagnes soient vendus au-delà de ce prix.



Les associations et institutions publiques inscrites à l'ordre du défilé auront la priorité pour l'achat des pagnes avant ceux et celles qui vont vendre. Pour la Ministre, une commission est nommée pour contrôler les prix de vente chez les associations et les personnes inscrites pour la commande. Tous ceux et celles qui violeront le prix fixé se feront frapper par la loi, a-t-elle indiqué. Elle appelle la population à respecter le prix fixé et à dénoncer toute personne qui vendrait le pagne au-delà de ce prix.