Tchad : les parents ne savent pas toujours ce que font leurs enfants à l'école

De plus en plus, certains élèves abandonnent les cours et s'adonnent aux inutilités. Parfois, au sein de l'établissement, une fille et un garçon causent, d’autres élèves, en groupe, aux alentours de l'établissement, discutent à haute voix, pendant que leurs camarades font cours. Ce phénomène est très récurrent dans la plupart des établissements de la ville de Ndjamena.



Du C.E.G de la Concorde, au lycée Félix Eboué, tous dans le 3ème arrondissement, du lycée Fontaine dans le 6ème arrondissement, du C.E.G communal de Chagoua, au lycée de Gassi, tous dans le 7ème arrondissement, pour ne citer que ces établissements-là. L'on assiste à des images difficiles à comprendre et compromettantes. Décidément, l’école n’est plus dans son premier rôle, le lieu d'apprentissage.



Aujourd'hui, elle est transformée en un lieu de distraction, des rendez-vous, et même de salon de coiffure. Comment comprendre que l'élève vienne à l'école avec une natte, du matériel de coiffure et autres ? A qui incombe la responsabilité ? Ne sont-ils pas contrôlés ? Autant d'interrogations dans un contexte où l'école a perdu son monopole de l'éducation.



Selon Abisou Djibirine, sociologue de formation, « face au changement du monde, les parents doivent se préparer à être des guides et non des observateurs qui croisent les bras et attendent la réussite de leurs enfants à l'école. Car ils sont les premiers accompagnateurs de l'éducation de l'enfant ». Toutefois, ce qui intéresse la majorité des parents est que l'école prépare leur enfant pour un futur meilleur.



Pour Djirassem Thalès, assistant à la faculté de sciences de l'éducation de l'université de Ndjamena, ce phénomène incombe aux parents et au gouvernement. « Beaucoup de parents pensent que l'obligation éducative est uniquement d'inscrire l'enfant à les parents sont interpellés en premier, ainsi que les chefs d'établissements et le ministère en charge de l'éducation.

Car on ne saurait investir pour un futur incertain.