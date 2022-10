Tchad : les participants au DNIS demandent aux partenaires de poursuivre leur appui multiforme

Marie Yodamné a lu ce 8 octobre une motion spéciale à l'endroit des partenaires techniques et financiers du Tchad.



Les participants au dialogue national inclusif et souverain remercient les partenaires techniques et financiers du Tchad pour leur implication dans l'organisation des assises nationales.



Ils demandent aux partenaires de poursuivre leur contribution multiforme pour parvenir à la mise en oeuvre du cahier des charges de transition de 24 mois.