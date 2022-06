Tchad : les paysans du Moyen-Chari reçoivent des crédits agricoles de l’ONAPE

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), antenne de Sarh, a procédé ce 16 juin 2022 à Balimba, au lancement officiel de l’octroi des crédits, au bénéfice des paysans des quatre départements de la province du Moyen-Chari.



C’est une somme de 58,250 millions de FCFA, qui sera octroyée à plusieurs agricultures et groupements des quatre départements de la province du Moyen-Chari, afin d’assurer leurs travaux champêtres en cette saison pluvieuse.



Ce financement du crédit 2022 a pour slogan « l’accroissement des rendements et des productions agricoles ». Le chef de canton de Balimba, Tamdji Nangasdé Ngardoum a précisé que c’est pour la deuxième fois que son canton a été choisi pour le lancement du crédit agricole. Ceci grâce à la détermination et à l’honnêteté des bénéficiaires qui remboursent souvent à temps. De ce fait, il a demandé à ces derniers de bien utiliser ces fonds, et de ne pas se laisser tromper par des mauvaises langues.



Le chef d’antenne ONAPE de Sarh, Issa Chérif Allahtchi, a remercié les autorités administratives, civiles et militaires, les chefs de canton, et toutes les couches sociales de la province du Moyen-Chari, qui ont contribué efficacement à sensibiliser les bénéficiaires du crédit agricole de 2021, à rembourser à 100%.



Par ailleurs, il interpelle les nouveaux bénéficiaires que pour cette année, le remboursement des fonds doit s’effectuer au plus tard le 15 janvier 2023. Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Ahmat a salué les actions incontestables, menées par l’ONAPE en matière de promotion de l’emploi, et aussi en matière de réflexions prises sur les stratégies de lutte contre le chômage et l’insécurité alimentaire au Tchad.



Ahmat Tidjani Ahmat attend de ces producteurs, un meilleur rendement agricole pour cette année, et le remboursement de ces crédits à temps. Le secrétaire général du groupement « Miyi-Mawan », Madjoumbaye Montoïngar, qui a reçu la plus grosse enveloppe, d’un montant de 800 000 FCFA, a remercié l’ONAPE pour le soutien constant accordé au monde rural.



Il faut noter que Balimba, qui a servi de lancement officiel de l’octroi de ces crédits, a reçu une enveloppe de 12,6 millions de FCFA, pour 174 bénéficiaires.