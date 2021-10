Tchad : les pensions de retraite seront payées mensuellement dès janvier 2022

Le gouvernement s'engage à procéder dès janvier 2022 au paiement mensuel des pensions de retraite, selon le pacte social triennal signé ce 4 octobre avec les plateformes syndicales. Il prendra les dispositions nécessaires pour les verser au même moment que les salaires à la Caisse nationale des retraites du Tchad (CNRT).



De même, le gouvernement paiera 13 milliards Fcfa à la CNRT sur les 26 milliards d'arriérés de pension à partir d'octobre 2021. La moitié restante sera payée en 2022, conformément à des instructions du président du Conseil militaire de transition.



Le pacte social a été signé par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat et les organisations syndicales (plateforme syndicale revendicative, la plate-forme syndicale pour le dialogue social et la CLTT).



L'objectif du pacte est d'instaurer un climat de confiance mutuel entre les différents acteurs, de réduire les risques éventuels de confrontation en privilégiant le dialogue social et d'accroître la productivité et les rendements dans les différents services.