Tchad : les personnes atteintes d'albinisme, entre préjugés et discriminations

Au Tchad, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à des préjugés qui rendent difficile l'accès à des soins de santé adaptés, aux services sociaux, à une protection juridique, à la réparation de violations juridiques et à la réparation en cas de violations de leurs droits.



A cela s'ajoute plusieurs formes de discrimination auxquelles font face les personnes atteintes d'albinisme. "Leur droit à l’éducation par exemple, est affecté par leur déficience visuelle qui les contraints parfois à abandonner l’école. Un niveau d’éducation faible peut à son tour déboucher sur le chômage et entraver leur droit à un niveau de vie approprié, les reléguant ainsi souvent à la pauvreté", explique Mahamat Saleh Mangaré, le secrétaire général de l’association d’appui aux albinos du Tchad, créée en 2018 et lancée ce mardi 24 décembre 2019.



Face à ces problèmes, l'association a décider d'agir pour regrouper tous les albinos du Tchad, les intégrer dans la société et les aider moralement, promouvoir l’image et l’épanouissement des albinos, leur implication dans la vie civile et spéciale, l’entraide et la solidarité, l’assistance et la consolidation de l’esprit de groupe, promouvoir le développement social et économique des albinos dans l’éducation, la formation, la culture, le sport, la santé, l’entrepreneuriat, l’agriculture et le TIC, encadrer les albinos défavorisés et les insérer socialement.



L'association entend également promouvoir le développement durable des albinos par l’encouragement et le financement des mini-projets sur leurs activités du secteur informel, mais aussi les faire participer au développement de leurs villages et villes, ainsi que promouvoir les échanges d’idées et la dynamique de groupe.



Pour mettre en oeuvre cette stratégie, de nombreux moyens d'action sont évoqués : les mailings, les publications, les films documentaires, les bourses d’études, les concours, les prix et récompenses ; les conférences, les formations, les forums, les tables rondes, les expositions ventes ; les secours médicaux, les dons de médicaments, et les équipements médicaux ; les dons d’équipements scolaires, informatiques et agricoles ; les dons de vêtements et de jouets pour les enfants albinos ; la création des centres d’aide et d’accueils pour les albinos défavorisés ; la création de mutuelles de santé, de micro-crédits dans les provinces pour les jeunes et les femmes albinos qui ont des activités génératrices de revenus.



Les albinos du Tchad en appellent au soutien de l'Etat, des organismes, des ONG, des entreprises et des personnes de bonne volonté.



Le représentant du ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, a salué l’initiative que vient de prendre la jeune association d’appui aux albinos du Tchad. Il a témoigné du soutien de son ministère à toutes les activités qu’entreprendra l’association.



"La population albinos est vulnérable et a ses propres réalités que le ministère devrait prendre compte. Le ministère les accompagnera pour atteindre ces objectifs", a-t-il déclaré.