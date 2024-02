Tchad : les personnes handicapées à l'honneur à l'ambassade des États-Unis d'Amérique

Dans le but de marquer la Journée nationale des personnes handicapées au Tchad, la section des affaires culturelles et de presse de l'ambassade des États-Unis au Tchad, en partenariat avec ‹‹ Dynamic Citoyenne Handicap Plus ››, a organisé dans ses locaux une réception, ce jeudi 01 février 2024.



Cette importante réception pour les personnes handicapées du Tchad, que pour l'ambassade des États-Unis, a réuni des handicapés physiques de tous genres, y compris les sourds muets, des associations des droits de l'Homme, en présence de l'ambassadeur américain, Alexander Laskaris.



Les échanges et le partage des repas étaient au rendez-vous à cette réception. Pour le président de ‹‹ Dynamic Citoyenne Handicap Plus›› l’association œuvre pour que le monde soit plus juste pour les handicapés. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier l'ambassadeur, ainsi que toute son équipe, pour la subvention accordée, afin qu'ils puissent éditer un recueil de tous les textes qui protègent les personnes handicapées.



L'association ‹‹ Dynamic Citoyenne Handicap Plus›› compte parcourir dans les mois à venir, les radios et les télévisions, pour expliquer le contenu du recueil des textes, et de demander à tout le monde de les appliquer. Enfin, des activités culturelles seront organisées pour permettre aux personnes non handicapées et les handicapés de communier ensemble.



L'ambassadeur des États-Unis a quant à lui dit être très content de voir qu'il y a cette solidarité entre les personnes handicapées et les non handicapés au Tchad. Il ajoute aussi qu'il est très fier de cette association qui a pour mission de lutter pour les droits des handicapés