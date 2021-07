Tchad : les personnes handicapées de 7 provinces en assemblée à Pala

Le Réseau méridional des personnes handicapées (REMOPH) a tenu la deuxième session ordinaire de son assemblée générale à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Quelques personnes sont désignées pour représenter les handicapés au Conseil national de transition qui sera bientôt mis en place. Ce réseau est l’organisation faîtiaire des personnes handicapées de la zone Sud du Tchad.



À l'issue des travaux de trois jours, les personnes vivant avec un handicap dont le taux est d'environ 15%, réclament leur insertion socioprofessionnelle dans les secteurs publics et privés.



Ces derniers réclament de la part des autorités la délivrance des cartes d'invalidité, d'accepter les personnes handicapées au Conseil national de transition qui verra le jour, l'exonération des élèves et étudiants handicapés et même ceux dont les parents sont attestés handicapés, et l'assoupissement fiscal et douanier des produits des personnes handicapées. Ils demandent aux ONG d'appuyer les activités des organisations des personnes vivant avec un handicap et la vulgarisation des textes de protection des personnes handicapées.



Les participants à cette rencontre des personnes handicapées à Pala sont venus de sept provinces du pays qui sont le Moyen Chari, le Mandoul, les deux Logones, la Tandjilé, les deux Mayo Kebbi et N’Djamena.