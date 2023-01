Tchad : les personnes handicapées dénoncent leur exclusion des intégrations

C'est à travers une déclaration faite par le secrétaire général adjoint de l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Tchad (UNAPHT), Madjitelseme Séverin, et le président des Personnes Handicapées du Moyen Chari, Ouya Bassou Boula, que les personnes handicapées ont exprimé leurs doléances.



Pour Ouya Bassou Boula, dans le cadre du recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique, les personnes vivant avec un handicap ont fait l'objet d'une exclusion notoire. « À notre humble avis, l'arrêté du 30 décembre 2022 est tellement monotone par l'exclusion des personnes handicapées ».



Ouya Bassou de poursuivre que juste quelques mois après la tenue du Dialogue national inclusif et souverain, dont les résolutions en faveur des personnes handicapées devraient être traduites dans les faits, l'on assiste toujours à une exclusion de cette couche sociale.



« Ce qui se passe à la fonction publique de ce pays est inadmissible. Est-ce que nos diplômes ne sont pas utiles au Tchad ? Quelle est la raison de notre exclusion à l'intégration ? À cause de notre handicap ? Pour votre information, à ceux qui nous exclus, l'on ne devient pas handicapé de son gré mais l'on nait avec un handicap ou on le devient par circonstance », ajoute Ouya Bassou.



Face à cette situation, le secrétaire national de l'UNAPHT, Madjitelseme Séverin, indique pour sa part que l'État tchadien, ayant ratifié les conventions internationales en matière des droits des personnes vivant avec un handicap, doit aussi les traduire dans les faits.

Il appelle l'opinion internationale et nationale à avoir un œil regardant sur cette situation d'injustice et d'exclusion que subissent les personnes vivant avec le handicap au Tchad.



Pour réparer cette exclusion, les personnes vivant avec le handicap demandent au gouvernement de sortir dans un bref délai leur arrêté d'intégration à la fonction publique, sans quoi, les jours et mois à venir seront décisifs dans leur lutte.



« En attendant, face à cette situation, nous appelons tous nos membres à sortir massivement prendre part à la marche pacifique que nous comptons organiser le 20 janvier 2023, sur toute l'étendue du territoire national afin de réclamer nos droits », informe le secrétaire national de l'UNAPHT.