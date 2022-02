Tchad : les personnes handicapées du Kanem plaident pour un meilleur appui

Plusieurs doléances ont été exprimées par les représentants de différentes organisations : la formation des femmes et personnes handicapées en entrepreneuriat, le renforcement des activités génératrices de revenus, la construction d'une maison de la femme à Mao, la construction des centres de formation féminin, le financement des projets féminins et l'implication des femmes dans tous les secteurs.



La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, a demandé aux femmes du Kanem d'être des ambassadrices de la paix. Elle les a exhorté à accompagne les autorités en sensibilisant toutes les couches sur la question du genre.



À la fin de la cérémonie, les personnes handicapées ont remis des cadeaux dont un chameau et une attestation de reconnaissance à la ministre.



La journée mondiale de la femme rurale sera également célébrée à Mao en octobre 2022. L'édition 2023 de la journée nationale des personnes handicapées sera commémorée dans la province de la Tandjilé.