Tchad : les personnes handicapées du Mayo Kebbi Ouest interpellent l’État

La Journée mondiale des personnes handicapées a été commémorée à Pala. Le 3 décembre marque la journée internationale des personnes handicapées. Pour vivre cet événement, plus d'une dizaine des personnes handicapées se sont retrouvées à cette occasion au Centre Social de Pala pour la commémoration.



Ces personnes recommandent au gouvernement d'intégrer au maximum les personnes handicapées à la fonction publique, d'octroyer des crédits agricoles aux personnes handicapées, financer les projets des personnes handicapées, exonérer les frais d'inscription des personnes handicapées dans les établissements privés, favoriser l'accès gratuit des personnes handicapées aux soins et de mettre à la disposition des personnes handicapées des cartes d'invalidités nationale.



Malgré leurs handicap, les personnes handicapées sont utiles pour la société et méritent une attention, martèle le président de l'association d'entraide des personnes handicapées de la province du Mayo Kebbi Ouest, Djekoula Francisco.