Tchad : les personnes handicapées du Ouaddaï célèbrent leur journée nationale

La cérémonie, qui s'est déroulée au siège social de l'association situé dans le quartier Agate Chawaye, a été présidée par le directeur du cabinet du gouverneur Madjambaye Djasra en présence du 1er adjoint au Maire de la ville d'Abéché, Khadidja Assamah Issa, et d'autres invités de marque.



Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Abdoulaye Djang Rang, a remercié les invités pour leur présence en exprimant les sincères remerciements des personnes handicapées du Ouaddaï.



La présidente de l'association des personnes handicapées d'Abéché, Khalié Abdelrahim, a indiqué que la journée a été instituée pour permettre aux personnes handicapées d'exprimer leurs préoccupations en vue de faire évoluer leur situation dans la société. Elle a également exprimé sa gratitude aux autorités locales et au gouvernement pour leur appui à son organisation.



Le directeur du cabinet du gouverneur du Ouaddaï, Madjambaye Djasra, a déclaré que les préoccupations et les recommandations formulées lors de la cérémonie seraient transmises aux autorités compétentes, car le gouvernement de transition tient à cœur la situation des personnes handicapées.



Au programme de la journée, les membres de l'association prévoient d'organiser un match de hand foot au stade d'Abéché.