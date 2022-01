Tchad : les personnes handicapées font pression pour leur revendications

Ce dimanche 23 janvier dans l'après-midi, dans l'enceinte de l'école associée F'DAR à Chagoua, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, les personnes handicapées ont animé un point de presse pour faire le compte rendu à la base des actions menées pour l'autorisation d'ouverture de la route Kousseri.



​Le porte-parole Oussindebe Ali a dénoncé le silence des autorités. "Mes chers amis, l'heure n'est pas aux verbes, l'heure n'est pas aux discours mais à l'action ; comme les autorités ont autorisé la police nationale à nous gazer, nous allons continuer, la lutte ne fait que commencer. Lundi dernier, lors de notre manifestation de revendication, la police nous a arrêté et emmené au CSP 15. L'autre jour c'était au commissariat du 7ème arrondissement. Tant que nous n'avons pas encore fait le tour des différents commissariats de la capitale, nous n'allons jamais cesser nos actions", laisse entendre Oussindebe Ali.



S'agissant des sacs de riz offerts par le gouvernement, Oussindebe Ali ne semble pas satisfait : "Nous ne mangeons pas par an, ni par mois et moins encore par semaine mais au quotidien. Quatre sacs de riz par association, ça peut suffire pour ce grand nombre de personnes handicapées ? Chers amis handicapés, unissons-nous, soyons soudés pour des actions de grande envergure dans les jours à venir. Vous aurez des consignes. Soyez éveillés comme ceux qui attendent le retour du seigneur Jésus-Christ. La prison n'est pas faite pour les animaux mais pour les hommes, tant que 10 personnes ne sont pas tuées par la police, nous allons persister jusqu'à l'ouverture de la voie".



Parmi ces personnes handicapées, plusieurs d'entre elles sont diplômées mais ne sont pas pris en compte dans les quotas d'intégration depuis plusieurs années. Le gouvernement n'a jamais exécuté un projet de société durable envers cette couche vulnérable de la population. Les dons en vivres et non vivres n'ont jamais résolus les problèmes des personnes handicapées. L'État octroie pourtant des milliards de Francs CFA pour l'action sociale et la solidarité nationale.



Que le gouvernement de transition et le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby Itno, prennent en main ce dossier social pour soulager cette couche vulnérable.