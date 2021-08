Tchad : les personnes handicapées plaident leur sort devant la ministre de la Femme

Parmi leurs revendications, les personnes handicapées demandent la levée de la mesure interdisant la traversée de la frontière N'Djamena-Kousseri avec des tricycles. Cela leur permet d'exercer des petites activités commerciales en achetant des produits à Kousseri et en revendant à N'Djamena. Leur porte-parole Ali Ossignbede Justin réfute toute accusation de trafic de drogue.



"C'est le ministère de la Femme qui nous gère donc c'est au ministère de faire le plaidoyer auprès des autres départements ministériels. Le ministère de la Femme est notre porte-parole et c'est son rôle", a déclaré Ali Ossignbede Justin, porte-parole des personnes handicapées.



La ministre Amina Priscille Longoh a recueilli les doléances et a assuré que son département ministériel continuera sa mission régalienne d'assistance aux personnes handicapées.



Après un sit-in de quelques semaines à Kousseri, le groupe des personnes handicapées a été reconduit "de force" par la police camerounaise jusqu'au Tchad, jeudi 5 août.



Ali Ossignbede Justin lance un appel aux autorités afin de se pencher sur leur sort.