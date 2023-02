Tchad : les personnes handicapées réclament une amélioration de leurs conditions de vie

Ces trois jours de manifestations ont permis aux personnes handicapées venus de tous les coins et recoins du pays de réfléchir, d’analyser leurs situations. Et aussi de faire des suggestions par rapport à l’application de la convention, aux mesures nationales tendant à l’amélioration de leurs conditions de vie, de travail et toute autre préoccupation pertinente en leur faveur pour leur inclusion et leur participation aux décisions qui les concernent.



À l’occasion de cette célébration, ces derniers ont formulé des recommandations adressées au ministère de décaisser au moment opportun des fonds pour la réussite de l’organisation de la journée nationale des personnes handicapées, et aux autorités locales de vulgariser les lois portant protection des personnes en situation de handicap.



Pour le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchan-lang Tokama, le handicap n’est pas une fatalité, car dit-il, celui-ci doit s’imposer désormais comme un véritable réflexe dans l’action publique.



Officiant la cérémonie, le représentant de la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Fadoul Ali Mahamat, par ailleurs directeur général de la planification, de l’administration et de la communication, a indiqué que la situation des personnes handicapées reste une priorité du gouvernement.



Peu avant la cérémonie, les handicapées ont démontré de quoi ils sont capables en esquissant quelques pas de la danse Ndoh et Nang. Une course de tricycle a permis de primer les trois premiers.



La remise des tricyclettes et motocyclettes à ces personnes handicapées a mis un terme à la cérémonie.