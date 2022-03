Tchad : les personnes handicapées réfléchissent sur les obstacles au dialogue national

Le Réseau des personnes handicapées du Tchad a organisé un atelier de réflexion sur les obstacles au dialogue national inclusif et à la reconstruction de la paix au Tchad hier 03 mars à l'hôtel Ledger Plaza. En effet, le dialogue doit impliquer toute les corporations. Les personnes handicapées qui constituent une frange importante (environ 13%) de la population veulent jouer leur partition. C'est ainsi qu'elles se préparent en attendant le dialogue en question.



L'atelier vise par conséquent à analyser et proposer des voies et moyens pour une proposition effective des personnes handicapées au dialogue national inclusif.