Tchad : "les personnes handicapées représentent 15% de la population"

Une journée de réflexion sur le rôle et l'apport des personnes handicapées pendant la période de transition a eu lieu vendredi au Centre social de Mongo. La journée a été organisée par le Réseau des personnes handicapées du Tchad (REPHAT), en présence du représentant du délégué de l'action sociale.



Pour le président du REPHAT, Galmaï Moussa Abdraman, "les personnes handicapées représentent 15% de la population tchadienne selon un rapport mondial fourni par la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé".



Des engagements nationaux et internationaux ont été pris par le Tchad dans le cadre de la protection, la promotion et la valorisation des personnes handicapées. Le Tchad a ratifié la convention des Nations-unies relative aux personnes handicapées le 20 septembre 2019, a rappelé Galmaï Moussa Abdraman.