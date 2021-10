Tchad : les personnes handicapées suggèrent un quota dans les fonctions électives et nominatives

L'UNAPHT plaide auprès des autorités pour un renforcement de la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Le secrétaire général adjoint de l'UNAPHT, Madjitelsem Severin, a lancé un appel l'endroit des autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières pour l'inclusion des personnes handicapées dans les différentes activités. "Nous ne pouvons construire le pays en occultant les droits fondamentaux des personnes handicapées", a-t-il dit.



Les participants ont adressé des recommandations au gouvernement pour l'application intégrale et effective de la CDPH, la loi n°7 et son décret d'application prévoyant la mise en place d'un comité interministériel de suivi de la mise en oeuvre de la CDPH. Ils appellent à accorder un quota aux personnes handicapées dans les fonctions électives et nominatives, à voter un fond spécial pour encourager les initiatives entrepreneuriales des personnes handicapées permettre la libre circulation des personnes handicapées avec leurs engins et à créer une cellule présidentielle chargée de la question du handicap.



Aux organismes nationaux et internationaux, il est suggéré d'inclure la dimension du handicap dans leurs programmes et projets de développement, de recruter les personnes handicapées, d'apporter des appuis techniques et financiers conséquents pour la mise en oeuvre des activités des organisations des personnes handicapées, et d'initier davantage les sessions d'information, de sensibilisation et de formation pour outiller sur la question du handicap.