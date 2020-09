Tchad : "les perspectives de la campagne agricole "s'annoncent bonnes"

Les perspectives de la campagne s'annoncent "bonnes" si les prévisions météorologiques pour la saison (humide et fin tardive) se confirment et la situation phytosanitaire se maintient, a indiqué jeudi dernier le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar.



Toutefois, les localités touchées par les inondations et les séquences sèches pourraient enregistrer des baisses de production.



"Durant notre mission de suivi sur le terrain en zones soudanienne et sahélienne, nous avons constaté que la campagne agricole se déroule dans de bonnes conditions. Toutefois, elle est perturbée par la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace, entrainant des séquences sèches de plus de 10 jours dans certaines localités de la zone soudanienne. Des cas d'inondations ont été relevés dans les provinces du Batha, Salamat, Tandilé et Logone Oriental", explique le ministre.



Selon lui, "la situation phytosanitaire est globalement calme dans l'ensemble du pays. Dans le cadre de la lutte antiacridienne, la situation est également calme. Néanmoins, l'Agence nationale de lutte antiacridienne (ANLA) a mis en place un dispositif de six équipes de surveillance et de prospection de juin à nos jours. Aucune opération de traitement n'a encore été effectuée."



"Mon département prend dès à présent des dispositions pour encourager le développement des cultures maraîchères et de contre-saison, afin de pallier à un éventuel déficit de récolte", précise Abdoulaye Diar.