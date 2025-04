Tchad : les pièces détachées de contrefaçon grèvent le budget des motocyclistes

La contrefaçon est un problème courant dans divers secteurs, notamment en matière de pièces détachées. Ce phénomène est un élément, qui grève le budget d’entretien des usagers. Ces pièces détachées entraînent des conséquences économiques et sécuritaires significatives.



Quelles sont les raisons justifiant son émergence ? Généralement, les pièces détachées d’origine se font rares sur le marché. Même si elles sont disponibles, leurs prix sont bien souvent hors de portée des propriétaires de voitures. Raison pour laquelle, les mécaniciens orientent les usagers à l'achat des pièces détachées de contrefaçon à bas prix.



Selon Adoum Toldo, mécanicien habitant le quartier Gardolé, « le problème de l'émergence des pièces détachées de contrefaçon est lié au prix, c'est comme le médicament de la rue et celui de la pharmacie, les usagers de motos veulent ce qui est moins cher », a-t-il déclaré.



Pourtant, les engins réparés avec les pièces détachées de contrefaçon ne durent pas longtemps. En réalité, il s’agit d’une perte d'argent. Pourquoi la contrefaçon prend-elle de l’ampleur ? En somme, les pièces détachées de contrefaçon inondent actuellement le marché. Et leurs impacts sont fâcheux, notamment ces articles de mauvaise qualité sont vendus à des prix très bas, ce qui permet d’attirer des motocyclistes moins prudents.



Toutefois, beaucoup d’acheteurs ne sont pas conscients des dangers associés à ces produits dangereux qui mettent en péril la sécurité des utilisateurs. En réalité, l'achat des pièces détachées d'origine est un investissement rentable sur le long terme. Au regard critique sur le prix, l'examen attentif est important avant de recharger ces pièces.



Car dans de nombreux pays, les lois contre ces pièces de qualité douteuses sont insuffisantes et mal appliquées. Par conséquent, la vigilance est importante pour les usagers en cas de panne. Il faut donc faire appel à des mécaniciens capables d'assurer le dépannage.