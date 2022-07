Tchad : les pièces usées alimentent le business du recyclage

Des jeunes, majoritairement des ressortissants du Nigeria et quelques Tchadiens, munis d'un port-tout et pèse-poids, se lancent à la recherche des pièces usées de ferraille à travers la capitale. Ils vont de quartier en quartier, se rendent dans les garages et parfois dans les concessions. Le kilo de ferraille coûte entre 100 FCFA et 125 FCFA.



Plus ces pièces usagées deviennent rares, plus elles prennent de la valeur, témoigne Abakar, un jeune homme qui les rassemble. « Parfois on fait le tour sans rien trouver », ajoute Ibrahim. A cette utilité des pièces usées hors usage, l'on se souvient de cette maxime célèbre d’Antoine Lavoisier, chimiste des années 1780 : « Rien ne se perd, rien ne crée, tout se transforme ».



Il suffit de faire un tour dans quelques lieux où ces pièces usées sont stockées, au quartier Ridina et Dembé, pour se rendre à l'évidence. Tout ce que l'on sait est qu’elles sont réunies en grande quantité et entassées dans un camion à benne, en direction du Nigeria. Selon Chaïbo, responsable des jeunes qui font la collecte des pièces usées, elles sont destinées à une usine au Nigeria. Il ne donne pas plus de précisions.



Mais il faut dire qu’une fois le chargement arrivé à destination, un travail de triage est réalisé pour récupérer les pièces qui sont réutilisables. De plus en plus, cette activité devient un véritable gagne-pain pour certains.