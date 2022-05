Tchad : les politico-militaires condamnent l'usage excessif de la force contre les manifestants

Les mouvements politico-militaires réunis à Doha pour les négociations de paix ont réagi ce 21 mai aux manifestations contre la politique française au Tchad et aux arrestations de plusieurs leaders de la société civile. Ils condamnent l'usage excessif de la force contre les manifestants pacifiques et exigent la libération immédiate et sans condition des personnes détenues, selon une déclaration parvenue à Alwihda Info.



"Les agissements du gouvernement ayant conduit à l'arrestation des manifestants et leur déportation (à Moussoro, Ndlr) ne favorisent pas un climat serein pour la poursuite des négociations de paix et la tenue du dialogue national inclusif et souverain à N'Djamena", affirment les politico-militaires par la voix de Béchir Al Khalil et colonel Adoum Yacoub Kougou.