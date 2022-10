Tchad : les politico-militaires non signataires de Doha rejettent les conclusions du dialogue

Le CPCR estime que la prolongation de la transition de deux ans a été "offerte à un président omnipotent, mal entouré". Il dénonce un "carnaval" qui s'est achevé "dans l'hypocrisie la plus totale", tout en "laissant entiers les multiples problèmes sociaux, économiques, politiques et militaires d'un pays ruiné par plus de trois décennies de dictature implacable".



“La question de la restructuration de l'armée clanique, auxiliaire de l'opération française Barkhane, pour en faire une véritable armée nationale au service de la défense et du développement du Tchad, a été purement et simplement escamotée”, d’après le CPCR.



Le CPCR rejette les résolutions du dialogue et estime qu'elles ne font que “légitmiter la succession dynastique, ainsi que pérenniser un régime corrompu”. Il affirme que "les tenants du pouvoir, leurs complices et soutiens assumeront toutes les conséquences de leur fourberie".



Le CPCR s'aligne sur la position des pays et organisations internationales qui exigent de la junte qu'elle “respecte ses engagements premiers”. Il appelle toutes les composantes en marge des assises à "adopter une position commune".