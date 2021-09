Tchad : les pompes à eau manuelles, cible privilégiée des voleurs

Plusieurs cas de vol, de la partie manivelle de la pompe manuelle, ont été repérés dans les 3ème et 5ème arrondissement de la ville de N’Djamena. Installées dans les grandes ruelles, devant les lieux de culte et certaines villas par des ONG ou des bienfaiteurs, les pompes de forage permettent à certains ménages, l’accès à l’eau potable sans le moindre sou. Malheureusement, la partie manivelle est dans le viseur des voleurs.



Selon les témoignages des habitants du quartier Ridina 1 carré 13, dans le 5ème arrondissement, « l’opération se fait tard la nuit. Une fois enlevée, la partie manette de la pompe est vendue à 50000 Fcfa au marché noir ». Chaibou, vendeur de motos habitant le quartier Ardep-Djoumal dans le 3ème arrondissement, explique que « à deux reprises, les voleurs ont emporté la tête d’une pompe de forage installée par une ONG turque ». « Nous avons cotisé avec l’appui de notre chef de carré pour payer, maintenant on a soudé la partie et attaché avec la chaine à partir de 19 heures pour être l’abri des voleurs », précise-t-il.



Le vol semble être une activité en hausse dans la ville de N’Djamena, malgré que les forces de l’ordre ne cessent de renforcer leur action sécuritaire. Cette situation doit interpeller les maires des communes et les sous-postes de police des différents quartiers, afin de veiller sur ces pompes manuelles. Ce qui permettra à la population de se ravitailler en eau potable sans dépenser.