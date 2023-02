Tchad : les pompiers ont parcouru 40 km pour éteindre l'incendie du marché de Doba

Le marché moderne de Doba a été touché dimanche 12 février par un incendie qui a ravagé quelques boutiques. Aussitôt les premières flammes, les commerçants se sont agitées de tous les côtés pour mettre à l'abri leurs marchandises, sous les cris des vendeuses également à l'affût.



Le secrétaire général provincial, Ngana Djekila, s'est rendu à la tête d'une délégation sur les lieux pour constater les dégâts. "Ce que nous déplorons très fortement, c'est les dégâts matériels", a-t-il déclaré.



Pendant plus de trois heures, les flammes ont consumé plusieurs boutiques. Avec beaucoup de peine, les commerçants et riverains se sont démenés avec des sceaux d'eau, grâce à la solidarité notamment des forces de défense et de sécurité.



Il a fallu la prompt réaction des sapeurs-pompiers d'Esso du site de Komé, situé à une quarantaine de kilomètres de Doba, pour maitriser les flammes.



L'explosion d'un fût d'essence serait à l'origine de l'incendie. Les dégâts se chiffrent à des centaines de millions de FCFA.



La procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Doba a promis une enquête minutieuse.



Les autorités locales ont plaidé pour la dotation de moyens de lutte anti-incendie à la province du Logone Oriental.



Les victimes de l'incendie lancent un appel de détresse aux autorités.