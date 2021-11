Tchad : les précisions de la commission mixte de sécurité du Borkou sur la rafle des véhicules

Le président de la commission mixte de sécurité de la province du Borkou et commandant de la zone de défense n°7 a détaillé le 16 novembre les conditions de retrait des véhicules raflés la veille à Faya Largeau. Il est demandé aux propriétaires de se rendre à la commission munis de leurs pièces justificatives afin de retirer leurs véhicules.



Ceux qui ne détiennent pas des pièces afférentes devront automatiquement les délivrer en vue de retirer leurs véhicules. Ceux qui circulent sans pièces dans la ville devront également délivrer leurs pièces. Les portes sont ouvertes pour les services de dédouanement, carte grise et les plaques d'immatriculations.



La commission précise que les rafles continuent et les contrevenants seront traqués par la Loi.