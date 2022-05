Tchad : les précisions du gouvernement suite aux violences de Danamadji

Le ministre évoque une "altercation qui a eu lieu entre des jeunes, l'un accusant l'autre de vol. S'en est suivi l'assassinat de ce jeune autochtone par l'autre citoyen".



L'auteur de l'assassinat "s'est dirigé immédiatement vers la gendarmerie. Il a été poursuivi par les parents de la victime et assassiné. Les parents ont attaqué la gendarmerie et ont trouvé une autre personne qui a été assassinée. Les forces de l'ordre étaient menacées et ont riposté. Les assaillants ont continué leur course folle dans la rue et ont assassiné une autre personne, ce qui porte le nombre à cinq. Ils ont blessé très grièvement une autre personne", détaille Abderaman Koulamallah.



Au moins deux manifestants ont été grièvement blessés dans les rixes. Des forces de sécurité se sont dépêchées à Danamadji. L'ordre est rétabli, précise le ministre.