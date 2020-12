Tchad : les préfets du Ouaddaï reçoivent des nouveaux véhicules

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, général Brahim Seid Mahamat, a procédé vendredi matin, dans la cour du gouvernorat, à la remise de trois véhicules de marque Toyota Hilux aux préfets.



Les véhicules ont été offerts par le gouvernement à l'administration provinciale du Ouaddaï, à travers le ministère de l'Administration et du territoire et des Collectivités autonomes.



Ces trois véhicules ont été remis respectivement aux trois départements sur les quatre que compte le Ouaddaï : Ouara, Assounga et Djourf Al Ahmar.



Le gouverneur a instruit les préfets d'utiliser ces véhicules à bon escient pour la bonne marche de l'administration.