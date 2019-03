Tchad : les préparatifs avancent pour le prochain forum avec le monde Arabe

Le comité d'organisation du Forum international d'investissement Tchado-Monde arabe s'est réuni ce jeudi 21 mars à N'Djamena, dans le cadre des réunions des concertations sur les préparatifs de l'évènement.



Le forum international pour l'investissement Tchad-Monde Arabe doit avoir lieu du 29 avril au 1er mai prochain.



D'après le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, "la réunion visait à évaluer l'état d'avancement et réajuster la date de la tenue du forum."



"Nous avons eu l'information comme quoi les institutions financières arabes organisent leur réunion annuelle au Koweït entre le 24 et le 27 avril. Nous avons eu à examiner la possibilité de réajuster notre forum pour tenir compte des acteurs financiers arabes parce que ce sont eux qui sont les principaux acteurs concernés par ce forum", a informé le ministre tchadien.



Des missions ont été composées par le comité d'organisation et vont prochainement se rendre dans quatre à cinq pays du Moyen-orient, dans les cinq pays du Maghreb et au Soudan.



"Il y a aussi une mission qui va se rendre à Vienne, au siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) parce qu'elle a fait aussi une annonce à Paris.Il s'agit aussi d'aller leur présenter des projets à l'effet de faciliter ou de mobiliser les financements", explique Issa Doubragne.



L'organisation du Forum international pour l'investissement Tchad-Monde Arabe entre dans le cadre de l'exécution du Plan national de développement (PND) 2017-2021.