Tchad : les préparatifs de la SENAFET progressent à Mongo

La ville de Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, abritera les festivités de l'édition 2021 de la semaine nationale de la femme tchadienne. À l'approche de l'évènement, les préparatifs vont bon train avec la mobilisation et l'embellissement de la ville.



Les grandes artères de la ville sont en voie de décoration. L'on note une évolution des travaux, surtout du côté du Centre social et de l'action sociale. Au stade Idriss Miskine de Mongo, on assiste à la mise en place des stands pour l'exposition de divers articles du terroir.



Une foire est en train d'être montée au sein du stade, afin de permettre aux visiteurs de découvrir les merveilles de la province du Guéra le Jour-J.